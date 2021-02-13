Москва, , 21:51 — REGNUM Заявление официального представителя МИД Марии Захаровой о том, что украинские власти делают всё возможное, чтобы уклониться от собственных обязательств по выполнению Минских соглашений, в результате чего Киев не воспользовался шансом на установление мира с Донбассом, вызвало бурное обсуждение в интернете. Пользователи выразили своё мнение 13 февраля в социальной сети Facebook.

«Они (власти Украины) ещё много чего упустили уже. Простых людей жаль», — написала Irina F.

Некоторые комментаторы выразили своё мнение, согласно которому Киев упустил свой шанс тогда, когда допустил нахождение детей под обстрелами ВСУ.

«Киев упустил шанс на мир в Донбассе в 2015 году. Дети, рождённые во время военных действий, уже пошли в школу», — пишет Елена Г.

Часть пользователей отметила, что риторика среди российских дипломатов сильно изменилась. Они считают, что это происходит на благо Российской Федерации.

«Ну, риторика меняется. От представителя РФ в ООН до пресс-секретаря МИД. Дай Бог, чтобы процесс пошёл», — поделился своим мнением Николай Ф.

Нашлись и те, кто уверен, что Украина после майдана в 2014 встала на совершенно неверный путь. Они призвали граждан этой страны скорее одуматься.

«Современная киевская власть, это вообще такое вечное состояние упущенных шансов и недоразумений (особенно их последние два президента). И всё бы ничего, но это уже не цирк и не 95-ый квартал. Шутки кончились, пора заканчивать эту кровавую комедию», — считает Сергей Е.

Напомним, 12 февраля официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о том, что украинские власти делают всё возможное, чтобы уклониться от собственных обязательств по выполнению Минских соглашений, в результате чего они не воспользовались шансом на установление мира с Донбассом.

По словам Захаровой, только полное, добросовестное и последовательное выполнение всех пунктов Минска-2 способно положить конец войне.