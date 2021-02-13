Киев, , 20:34 — REGNUM Критику Европейского парламента в адрес Украины нельзя назвать жесткой, считает глава партии «Слуга народа» и первый заместитель фракции Александр Корниенко.

«Это, скорее, фиксация вызовов и задач, которые осознают как в Европе, так и на Украине, в первую очередь — в команде президента Зеленского. Конечно, нам хотелось бы, чтобы наши партнеры замечали больше положительных моментов… но к критике мы относимся внимательно и с уважением», — отметил Корниенко 13 февраля в комментарии Интерфакс-Украина.

Политик заявил, что как и Европарламент, нынешняя власть также считает преодоление системной коррупции «задачей номер один». Корниенко пожаловался на сопротивление «старой системы» и блокирование процессов реформ со стороны лиц и даже целых институтов, созданных при предыдущей власти.

ИА REGNUM напоминает, что в резолюции по Украине отмечалось, что широко распространенная коррупция продолжает тормозить процесс реформ, а продолжающийся конституционный кризис представляет собой угрозу способности президента и Верховной рады проводить реформы, при этом олигархи восстанавливают политическое влияние.