Вена, , 20:16 — REGNUM Аккаунт делегации Российской Федерации на переговорах в столице Австрии по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями разблокировали представители соцсети Twitter. Об этом сообщил 13 февраля руководитель российской делегации Константин Гаврилов в Twitter.

«@armscontrol_rus (аккаунт делегации РФ на переговорах в Вене — прим. ИА REGNUM) восстал из пепла! — написал он. — Большое вам спасибо за вашу ценную поддержку».

При этом Гаврилов добавил, что Twitter удалил всех подписчиков аккаунта.

Как передавало ИА REGNUM, 13 февраля Константин Гаврилов сообщил, что официальный аккаунт делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями заблокировала администрация социальной сети Twitter.

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