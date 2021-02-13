Симферополь, , 20:01 — REGNUM Заявление бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о том, что ситуация в республике схожа с той, которая сложилась в Крыму, где Россия якобы лишь де-факто контролирует полуостров, но не де-юре, вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии 13 февраля в социальной сети Facebook.

«Она была в Крыму? Как можно сравнивать, если не знаком с предметом?» — задаётся вопросом Stan O.

Многие пользователи оказались удивлены подобному сравнению со стороны Тихановской. Тем не менее некоторые из них отметили, что считают такое якобы сходство позитивом для Белоруссии.

«Белоруссию с Крымом?! А это не самое плохое сравнение!» — пишет Amir A.

Ряд пользователей считает, что сходство действительно есть. Жители Крыма точно также, как и граждане Белоруссии не пошли за организаторами цветной революции, а выбрали свою жизнь с Россией.

«Только разница в том, что жители Крыма массово не выходят на улицы за украинскую власть. Так что тут как раз наоборот, крымчане — это белорусы, у которых получилось», — считает Серж К.

Нашлись и те, кто оказался уверен в том, что Тихановская всеми своими действиями показывает, что в случае прихода её к власти в Белоруссии, приведёт страну к краху.

«Она ждёт и старается, чтобы в Белоруссии стали понятны проблемы трущоб Гондураса. Не в обиду Гондурасу», — написал Eduardas J.

Напомним, 12 февраля бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила о том, что ситуация в республике схожа с той, которая сложилась в Крыму, где Россия якобы лишь де-факто контролирует полуостров, но не де-юре.