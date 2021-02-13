Москва, , 19:59 — REGNUM Карта с прогнозом расширения сферы «влияния» Анкары к 2050 году, подготовленная компанией Stratfor и продемонстрированная турецким телеканалом TGRT, в которую включены южные регионы России, вызвала реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 13 февраля в социальной сети Facebook.

«Что они принесут миру? Македонский завоевал мир, и он стал цивилизованнее. А после этих завоевателей только разрушения и кровь», — написала Alla S.

Некоторые комментаторы пришли к выводу, что такая карта с прогнозом выглядит вполне правдоподобно. Они уверены, что руководство Турции стремиться расширить свои сферы влиянии, в том числе и на территории Российской Федерации.

«На данный момент у Турции всё получается. Они уже полностью контролируют Азербайджан, вошли в Нагорный Карабах. Так что думаю, для Кремля это не новость!», — считает Edgr E.

Часть пользователей пришли к выводу, что, в конечном итоге, у Анкары ничего не получится. Они напомнили, что агрессивная внешняя политика уже приносила Турции поражения.

«Облезут и неровно обрастут. Последнее такое расширение им Крыма стоило», — пишет Inna O.

Нашлись и те, кто выразил своё абсолютное недоверие к Турции. Они уверены, что это государство не является дружеским для России.

«Я вообще не понимаю, что это за дружба такая в одни ворота?! Мы газопровод, туризм, атомную станцию, всякие сельхоззакупки, а нам в ответку сбивают подло самолёт, расстреливают лётчика, убивают нашего посла, лезут в Сирию, на Северный Кавказ, в Армению. Мне такая дружба не нужна, когда обнимаются, а кинжальчик за спиной держат», — поделился своим мнением Mikhail A.

Напомним, 12 февраля турецкий телеканал TGRT продемонстрировал в эфире карту с прогнозом расширения сферы влияния Анкары к 2050 году, подготовленную ранее компанией Stratfor. В компании прогнозируют, что Турция расширит сферу своего влияния на Балканы, Северную Африку, Ближний Восток, Закавказье, Среднюю Азию, а также часть России.