Вашингтон, , 19:33 — REGNUM Власти Китая должны предоставить данные о распространении коронавируса с самых первых дней вспышки инфекции, заявил 13 февраля помощник президента Соединённых Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан.

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«Китай должен предоставить доступ к своим данным о ранних стадиях распространения коронавируса», — заявил Салливан.

По его словам, необходимо, чтобы доклад Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) «был независимым, основывался на выводах экспертов и не подвергался вмешательству со стороны китайских властей».

Напомним, ранее американское издание The Wall Street Journal сообщило, что власти Китайской Народной Республики отказались предоставлять экспертам Всемирной организации здравоохранения первичную персонализированную информацию о ранних случаях заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

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