Вашингтон, , 19:06 — REGNUM Лидер республиканцев в Сенате Конгресса США Митч МакКоннелл намерен проголосовать за оправдание экс-президента страны Дональда Трампа по делу об импичменте, об этом сообщает Politico.

Как пишет издание, лидер республиканцев направил своим коллегам по партии письмо, в котором сообщил о намерении голосовать за оправдание экс-президента США.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 13 февраля, в Сенате Конгресса США возобновилось заседание в рамках процесса импичмента экс-президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.

Ожидается, что заседание начнётся с принятия решения о вызове свидетелей, однако официальных заявлений на этот счёт пока сделано не было.

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