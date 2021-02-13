Вашингтон, 13 февраля 2021, 19:06 — REGNUM Лидер республиканцев в Сенате Конгресса США Митч МакКоннелл намерен проголосовать за оправдание экс-президента страны Дональда Трампа по делу об импичменте, об этом сообщает Politico.
Как пишет издание, лидер республиканцев направил своим коллегам по партии письмо, в котором сообщил о намерении голосовать за оправдание экс-президента США.
Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 13 февраля, в Сенате Конгресса США возобновилось заседание в рамках процесса импичмента экс-президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.
Ожидается, что заседание начнётся с принятия решения о вызове свидетелей, однако официальных заявлений на этот счёт пока сделано не было.
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