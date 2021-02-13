Москва, , 18:14 — REGNUM Заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что глава государства Владимир Путин не планирует выступать на Мюнхенской конференции, вызвало шквал комментариев в интернете. Пользователи выразили свое мнение 13 февраля в социальной сети Facebook.

«Россия крупнейшая держава, мировой лидер! Мне интересно, какие актуальные вопросы в международной сфере будут обсуждать без нас?!», — задаётся вопросом Татьяна Е.

Многие пользователи с пониманием отнеслись к решению президента России. Они уверены, что отсутствие планов по выступлению на конференции имеет серьёзные обоснования.

«Если так решил, значит, знает зачем. Путин правильно понимает, когда и что говорить. ВВП опытный стратег», — считает Дина Ф.

Некоторые комментаторы пришли к выводу, что Путину попросту не о чем общаться с другими выступающими на конференции и присутствие на мероприятии не отражает интересы Российской Федерации.

«Вряд ли Путин не понимает, какое отношение к нему у лидеров Европейских стран. «Лучше некуда». Ну и зачем тогда общаться с лидерами этих государств? Слушать указания не будут. Да и уровень знаний у них другой. Не в том ведомстве обучались. А тут, пожалуйста. Вызвал к себе должностных лиц, хоть по одному, хоть всех вместе, дал им указание, и пошли исполнять», — поделился своим мнением Владимир К.

Нашлись и те, кто оказался уверен, что глава государства уже успел сказать всё, что было необходимо, поэтому выступление на этом мероприятии попросту не имеет смысла.

«Путин всё, что хотел, уже сказал. Кто хотел, тот услышал. А бисер метать, скорее всего, он не посчитал полезным», — написал Ольга П.

Как передавало ИА REGNUM, 12 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что глава государства Владимир Путин не планирует выступать на Мюнхенской конференции, которая пройдёт в онлайн-формате 19−20 февраля.