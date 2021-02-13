Москва, 13 февраля 2021, 17:20 — REGNUM После приостановки действия аккаунта в Twitter делегации Российской Федерации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями был направлен запрос в администрацию социальной сети. Об этом 13 февраля сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова РИА Новости.
«Уже (российская сторона — прим. ИА REGNUM) направили запрос в компанию», — сказала представитель внешнеполитического ведомства.
По ее словам, на то, что это «исключительно техническая проблема», надеется российская сторона.
Напомним, 13 февраля глава делегации РФ на переговорах в столице Австрии по безопасности и контролю над вооружениями Константин Гаврилов в личном аккаунте в Twitter сообщил, что официальный аккаунт делегации заблокировала администрация социальной сети Twitter.
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