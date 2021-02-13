Москва, , 16:52 — REGNUM Отъезд из Великобритании нескольких российских дипломатических работников с семьями связан с плановой ротацией, заявили 13 февраля в Министерстве иностранных дел РФ.

«Уехали, потому что заехали новые десять семей. Это и есть ротация дипломатического состава, которая является нормой», — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

В МИД России добавили, что дипломатические работники вынуждены заезжать группами, так как Лондон ввёл комплексные визовые размены. Вместо нормального регулярного продления и замены сотрудников формируются списки, которые затем согласовываются обеими сторонами, уточнили в МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что высылка дипломатов стран Евросоюза, которые принимали участие в незаконных протестных акциях в России, не была связана с визитом в Москву главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

Кроме того, заявил Лавров, Москва готова к разрыву отношений с Европейским союзом, хотя и не хочет быть изолированной от мировой жизни.

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