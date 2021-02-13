Киев, , 16:31 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский внесёт в Верховную раду три проекта законов, касающихся реформы в системе правосудия страны. Об этом 13 февраля говорится в сообщении офиса президента Украины.

«Голосование парламента за эти документы усилит принцип верховенства права и активизирует трансформацию украинских судов в интересах народа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате реформ «общество ощутит справедливость от работы судей на Украине».

Так, проект закона касается в том числе передачи полномочий по оспариванию актов центральных органов власти от Окружного административного суда Киева (ОАСК) к Верховному суду (ВС) страны.

Как сообщало ИА REGNUM, Соединённые Штаты планируют укрепить независимость и подотчётность судебных институтов на Украине, улучшить качество оказываемых населению услуг и доступ к ним. С этой целью агентство США по международному развитию (USAID) готовится объявить тендер в рамках проекта «Справедливость для всех».

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