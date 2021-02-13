Вена, , 16:26 — REGNUM Официальный аккаунт делегации Российской Федерации на переговорах в столице Австрии по безопасности и контролю над вооружениями заблокировала администрация социальной сети Twitter. Об этом 13 февраля сообщил глава делегации Константин Гаврилов в личном аккаунте в Twitter.

По его словам, альтернативная позиция Москвы в оценке текущей политической ситуации в Европе, обнародованная на семинаре ОБСЕ по военным доктринам, могла стать причиной блокировки.

Как передавало ИА REGNUM, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина сообщила, что иностранные соцсети необходимо обязать создать юридические лица в России на законодательном уровне.

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