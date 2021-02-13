13 февраля 2021 | Время чтения 4 мин

Платон Беседин, , 18:45 — REGNUM Недавно один российский писатель и сценарист (не конкретизирую, ибо реально «имя им легион») — видимо, после просмотра фильма «Зоя» — разразился в социальных сетях пространным постом, в котором сравнил Космодемьянскую с «немецкими мальчиками, стрелявшими фауспатронами в советские танки, чтобы не погибнуть». Авторская орфография сохранена (человек так знает тему, что не в курсе, как пишется «фаустпатрон»). В комментариях с данными тезисами согласилось много людей. Неприлично много, как по мне.

Йозеф Геббельс

Особого внимания заслуживает вот эта реплика в посте: «По психотипу самоотверженный нацист и самоотверженная комсомолка — равнозначны. У них одно свойство, работающее в разных условиях». Ну и далее в том же духе. Мол, «когда на нас нападут инопланетяне девочки с зажигательной смесью и мальчики с фауспатронами объединятся, жертвуя собой, и мы будем их славить».

Подростков обучают стрелять фаустпатронами. 1945

Чего больше в этих сомнительных рассуждениях? Глупости? Напыщенности? Холуйства? Кощунства? Всё присутствует. Самопровозглашённая российская интеллигенция, её самая светлоликая часть, любит огорошивать «чернь» подобными заявлениями. Провокация? Эпатаж? И это тоже. Однако ключевое — им отвратительна сама идея подвига, особенно русского подвига. Эти слизнеобразные существа не в силах принять, что люди могут жертвовать собой ради страны, ради народа, ради высшей идеи. Ведь существа зациклены только на собственном желудке. И им не понять, как можно возвыситься, побеждая смерть идеалом (блестяще, к слову, это показано в рассказе Андрея Платонова «Одухотворённые люди»).

Потому светлоликие слизни ищут разного рода объяснения. На примере всё той же Зои Космодемьянской это прекрасно видно. То карикатурист заявил, что подвиг она совершила из-за безумия. То подвига вообще не было. То всё дело исключительно в выживании. Задача одна — развенчать героев и тем самым доказать, что не было ничего достойного, не существовало идеалов, а значит, и сейчас их не отыщете.

Вот и господин сценарист неуклюже сравнивает мальчиков с фаустпатронами и комсомолок. И невдомёк ему, что речь идёт о принципиально разных вещах. По этой логике, как заметил один блестящий историк, «сам автор, видимо, метит в Геббельсы». Ведь разница между теми, кто защищал свою землю, и теми, кто пришёл её завоёвывать, колоссальна. А главное — смысловая пропасть между идеалами двух сторон. Они были принципиально разными.

Немецкие солдаты поджигают советскую деревню

Я бы не обратил внимания на данное высказывание, если бы оно не отражало определённых настроений и трендов, которые усиленно интегрируются в массовое сознание. Суть тут в том, что много-много десятков лет нам усиленно вбивают мысль о том, что не было в той войне и позднее никакого Света, а существовала исключительно Тьма, которая причудливым образом разделилась и вступила в конфликт сама с собой.

Сразу после 1945 года заработали десятки институтов, сотни писателей, историков, публицистов, который с великим упорством и лукавой изобретательностью принялись убеждать мир в том, что Советский Союз не являлся победителем нацистского зла, а был таким же, как он. То есть советский народ — это не противник и победитель зла, а его разновидность, претендовавшая на доминирование, как и Гитлер. Позже это спроецировали и на Россию, и на русский народ.

Часть мира уверовала не просто в то, что во Второй мировой войне победил Запад во главе с США (а фактически именно Штаты), но именно он отогнал Тьму в двух её ипостасях — нацистской и советской. Чем-то аналогичным этот звёздно-полосатый спаситель занимается и сейчас. Ложь эта не просто чудовищная, а велиарова, бегемотова; инфернальная ложь. И она, по сути, создала искривлённую картину мира, в которой Света не осталось как сущности, а Тьма реабилитировалась в полной мере. Говоря проще, стреляя в Советский Союз, Запад не только оправдал нацизм, но и частично подарил ему новую форму существования. Вот что опасно и вот что несёт миру новую угрозу.

Парад перед поверженным рейхстагом. 1945

Беда же и трагедия нашего государства заключается в том, что у нас появилась целая прослойка, сильно напоминающая секту, Смердяковых нового времени — существ, ненавидящих вовсе не режим и не государство, а именно что народ, отказывая ему не просто в статусе победителя, но в возможности подвига, принижающих людей до статуса насекомых. Такие Смердяковы нового времени, российские друзья Геббельса, не только реабилитируют нацистское зло, питая его, но и лишают собственное государство, у которого, кстати, охотно кормятся, фундамента, основ, низводя всё до скотства и «общностных ценностей». Это человеконенавистническая позиция, искажающая саму суть правильных и неправильных вещей.

Как противоборствовать этому? Недавним ужесточением закона «О реабилитации нацизма»? В том числе. Но, прежде всего, противоборствовать надо демонстрацией того, насколько ничтожны и глуповаты современные друзья Геббельса, повинные в воспитании существ, готовых встать под нацистские знамёна и отвергнуть любое проявление света. И вот как раз-таки именно они очень схожи по психотипу с нацистами — те ведь тоже возвели презрение в универсальный метод, а высшие ценности прошлого представили в качестве патологий. Ничего нового — война продолжается.