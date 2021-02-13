Екатеринбург, , 15:28 — REGNUM В Екатеринбурге участники флешмоба в поддержку президента России Владимира Путина ответили тем, кто их критиковал. Видео с ними опубликовано в интернете.

Менеджер отдела продаж Никита Дунаев говорит, что сердцем и душой он за Россию, любит её и не хочет революций. «И именно поэтому я принял в этом флешмобе своё личное участие», — сказал гражданин.

Бренд-менеджер Мария Пшеничная отмечает, что в последнее время стало модно быть оппозиционером и стыдно поддерживать действующего президента. «Мне — не стыдно! И моим коллегам — не стыдно!», — сказала девушка. И добавила, что за последние две недели сотрудники компании записали в поддержку президента два масштабных флешмоба.

«Моему сыну восемь лет. Я хочу, чтобы он рос в стабильности, благополучии и в мире, и я не хочу никаких революций. Я — за Путина», — говорит Пшеничная. .

Менеджер по закупу Александр Судаков отмечает, что горд за своё участие в масштабном, мировом флешмобе в поддержку Владимира Путина. «Считаю, что наша компания идёт в правильном направлении», — говорит молодой человек. А руководитель направления отдела по работе с физическими лицами Евгения Орлюкова подчеркнула, что участие во флешмобах — это истинная воля сотрудников компании.

«Это наша истинная воля. Мы хотим жить в свободной стране, мы любим Россию. Мы хотим заниматься любимым делом, и для на это больше чем работа», — отмечает Орлюкова.

Как сообщало ИА REGNUM, флешмоб состоялся в начале февраля. Его участники выстроились в надпись «Путин — наш президент!». Добавим, что эта массовая акция компании стала уже второй за последнее время. Ранее сотрудники компании поддержали Путина в танцевальном формате.

Читайте ранее в этом сюжете: Организаторов флешмоба в поддержку Путина на Урале могут наказать