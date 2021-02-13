Киев, , 12:38 — REGNUM В настоящий момент в Индии начался процесс отгрузки вакцин от COVID-19 для Украины, доставка планируется на 15−17 февраля, заявил вечером 12 февраля министр здравоохранения страны Максим Степанов в эфире украинского телевидения.

По словам чиновника, украинская сторона выполнила «все без исключения» формальности.

«Мы перевели средства, получили все разрешения на экспорт, подписали все документы… сейчас происходит технический процесс непосредственно отгрузки вакцин», — сказал Степанов.

ИА REGNUM напоминает, что 5 февраля власти Украины заявили, что получили официальное подтверждение на поставку 12 млн доз вакцин производства компаний AstraZeneca и Novavax. Видимо, сейчас идет речь об отгрузке последней вакцины, которая разработана в США и производится по лицензионным соглашениям на мощностях Serum Institute в Индии.

Ранее власти Украины не раз заявляли, что во второй половине февраля в стране начнется полноценный процесс вакцинации.