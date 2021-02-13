Киев, , 12:07 — REGNUM Журналистов телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK лишили аккредитации в Верховной раде, сообщил 13 февраля народный депутат фракции «Голос» Роман Лозинский.

Только согласные Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Лозинский напомнил, что он является одним из инициаторов отзыва аккредитации, поскольку по его оценке, телеканалы занимались лишь «подрывной деятельностью и дискредитацией проукраинских сил парламента».

Парламентарий также заявил, что это не последние «диверсионные» СМИ на Украине, но начало (борьбы с ними) «положено неплохое».

ИА REGNUM напоминает, что санкции против трех телеканалов украинская власть ввела 2 февраля, чтобы привело к блокированию трансляции. При этом «112 Украина», NewsOne и ZIK продолжают работать на своих площадках в YouTube, хотя украинская власть уже подала официальный запрос с целью пресечь трансляцию и там.