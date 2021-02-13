Вашингтон, , 11:59 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена собирается добиваться экстрадиции из Великобритании в Соединенные Штаты основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом пишет газета The New York Times.

Напомним, что власти США выдвинули против Ассанжа целый ворох обвинений за то, что он рассекретил информацию о военных преступлениях американских военных в Ираке и Афганистане.

США начали охоту на Ассанжа по всему миру — против него были сфабрикованы обвинения в сексуальных домогательствах в Швеции (все обвинения потом развалились в суде). Ассанж пытался скрыться от американцев в Великобритании, но и там его настигли. В итоге он спрятался в посольстве Эквадора в Лондоне, где просидел несколько лет. Только смена власти в Эквадоре, где американцы смогли сделать президентом своего ставленника Ленина Морено, позволила британской полиции войти в посольство в Эквадоре в Лондоне и вытащить оттуда Ассанжа.

Ассанж отбыл срок в британской тюрьме за нарушение условий освобождения под залог, но на свободу его не выпустили — США запросили экстрадицию. Британский суд пока отказал в экстрадиции Ассанжа, однако администрация Байдена не собирается отказываться от возможности заполучить его себе.