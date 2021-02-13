Киев, , 12:03 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексею Данилову начать подготовку заседания СНБО, сообщает 13 февраля пресс-служба главы государства.

Заседание СНБО Украины состоится 19 февраля в помещении офиса украинского президента, который расположен по адресу: улица Банковая, 11 в городе Киеве. Кроме того, уточняется, что часть вопросов на заседании предполагается рассмотреть в закрытом режиме.

«В период до 2019 года украинцы наглядно видели, что необходимые решения для защиты национальной безопасности, которые давно назрели, по политическим соображениям откладывались. Отсутствие тогда достаточной политической воли заложило под основы нашей государственности много мин замедленного действия, которые и требуют сегодня системного противодействия», — говорится в сообщении.

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Напомним, ранее Владимир Зеленский соответствующим решением запретил вещание трех оппозиционных украинских телеканалов — «112 Украина», NewsOne и ZIK. Поясняя свое решение, Зеленский указал на «антиукраинскую деятельность» запрещенных телеканалов.

Отметим, СНБО является координационным органом при президенте Украины, который координирует и контролирует деятельность органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности и обороны.