Киев, 13 февраля 2021, 12:03 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексею Данилову начать подготовку заседания СНБО, сообщает 13 февраля пресс-служба главы государства.
Заседание СНБО Украины состоится 19 февраля в помещении офиса украинского президента, который расположен по адресу: улица Банковая, 11 в городе Киеве. Кроме того, уточняется, что часть вопросов на заседании предполагается рассмотреть в закрытом режиме.
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Напомним, ранее Владимир Зеленский соответствующим решением запретил вещание трех оппозиционных украинских телеканалов — «112 Украина», NewsOne и ZIK. Поясняя свое решение, Зеленский указал на «антиукраинскую деятельность» запрещенных телеканалов.
Отметим, СНБО является координационным органом при президенте Украины, который координирует и контролирует деятельность органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности и обороны.