Киев, , 11:41 — REGNUM Миссия Международного валютного фонда по первому пересмотру программы stand-by, полученной украинской стороной в июне 2020 года, без результатов завершила свою работу на Украине. Об этом сообщает 13 февраля издание «Новое время. Бизнес» со ссылкой на заявление официального представителя МВФ в стране Йосту Люнгмана.

Люнгман отметил, что с 21 по 23 декабря 2020 года и с 11 января по 12 февраля 2021 года специалисты Международного валютного фонда обсудили с представителями украинской власти «прогресс» в проведении реформ, являющихся частью программы stand-by.

Представитель фонда подчеркнул необходимость большего прогресса для завершения первого пересмотра программы stand-by. Таким образом, Киев пока не может рассчитывать на получение транша от МВФ.

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Напомним, ранее глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко заявил, что украинская сторона в 2021 году рассчитывает получить от МВФ три транша, общая сумма которых составит $2,2 млрд.