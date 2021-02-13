Москва, , 09:07 — REGNUM Более 24,3 тыс. взрывоопасных предметов было найдено и обезврежено специалистами Международного противоминного центра Минобороны России на 1358,3 га территории в Нагорном Карабахе. Об этом 13 февраля сообщает пресс-служба военного ведомства.

Всего с 23 ноября 2020 года специалисты инженерных подразделений российских миротворческих сил очистили от неразорвавшихся боеприпасов 1292 домостроения (включая 29 социально значимых объектов) и более 425 километров дорог.

При разминировании и очистке окраин населённых пунктов применяются современные робототехнические комплексы «Уран-6», которые значительно повышают безопасность военнослужащих и помогают при любой погоде поддерживать высокий темп очистки местности.

Напомним, что в последнее время российские сапёры проводили работу по разминированию территории Нагорного Карабаха в районе населённого пункта Мартуни.

Как сообщало ИА REGNUM, более 24 тысяч взрывоопасных предметов было найдено и обезврежено специалистами Международного противоминного центра Минобороны России на 1191,3 га территории в Нагорном Карабахе.

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