Киев, , 08:21 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский перепутал Китай с Непалом. Казус произошел в официальном аккаунте в Twitter президента Украины, когда он решил поздравить жителей Китайской Народной Республики с Новым годом, отмечаемым по лунному (китайскому) календарю.

«От всех украинцев и от себя лично поздравляю лидера Китая достопочтенного Си Цзиньпина и дружественный народ Китая с Праздником весны», — написал Зеленский на своей странице в сети микроблогов Twitter.

При этом поздравление было сопровождено изображением площади Дурбар в столице Непала Катманду.

Зеленский выразил уверенность, что сотрудничество между Украиной и Китаем будет развиваться.

На ошибку Зеленского указали пользователи Сети. Тогда поздравление было удалено, а вскоре оно вновь появилось, но уже без иллюстрации.

Стоит отметить, что Зеленский и сотрудники его офиса довольно часто попадают в подобные неловкие ситуации. К примеру, в октябре 2020 года офис президента Украины опубликовал отчет о поездке Зеленского в Ригу, в котором Латвия была перепутана с Литвой. В июле того же года пресс-служба президента Украины назвала столицей Канады город Торонто, тогда как на самом деле столица Канады — это город Оттава.