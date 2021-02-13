Вашингтон, , 08:32 — REGNUM США намерены наращивать давление на лидеров движения «Ансар Аллах» (йеменские хуситы) даже после его исключения из американского списка террористических организаций. Об этом глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс 12 февраля сообщил в ходе регулярного брифинга.

«Мы продолжим поддерживать санкции ООН, введённые в отношении членов «Ансар Аллах», будем продолжать привлекать внимание к дестабилизирующей деятельности движения, а также оказывать давление на движение с тем, чтобы оно изменило своё поведение», — подчеркнул представитель американского внешнеполитического ведомства.

Власти США будут «препятствовать злонамеренной деятельности хуситов», в том числе «внимательно следить за деятельностью лидеров «Ансар Аллах» и активно выявлять лиц, против которых будут вводиться новые санкции».

По словам Прайса, США имеют «дополнительные средства» для воздействия, и не только не собираются ослаблять его, но и «намерены усилить давление на лидеров хуситов, которые хотят угрожать» интересам США и атаковать Саудовскую Аравию.

Как сообщало ИА REGNUM, решение США исключить хуситское движение «Ансар Аллах» из американского списка террористических организаций позитивно оценивают в руководстве ООН. По словам официального представителя генсека организации Стефана Дюжаррика, этот шаг должен помочь мирному урегулированию в Йемене.

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