Вашингтон, , 07:43 — REGNUM Желание демократов не допустить бывшего главу Белого дома Дональда Трампа к следующим президентским выборам в США заставляет их прибегнуть к процедуре его импичмента. Об этом 12 февраля заявил адвокат экс-президента страны Майкл ван дер Вин в ходе слушаний в американском Сенате.

Юрист напомнил, что его подзащитный больше не управляет государством и является частным лицом. По словам помощника Трампа, объявление импичмента экс-президенту создаст прецедент, позволявший Конгрессу лишать простых граждан США права участвовать в выборах.

Ван дер Вин также указал на преследование инакомыслящих со стороны демократов, которые при этом хвастаются тем, что выступают против политического насилия. Адвокат добавил, что давление на Трампа направлено не против него лично, а против миллионов граждан, проголосовавших за республиканца.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что очередные слушания Сенате в рамках процесса по импичменту Дональда Трампа пройдут 13 февраля в 10:00 по местному времени (18:00 мск).

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