Киев, , 07:41 — REGNUM На Украине было принято решение исключить из государственного реестра гражданских воздушных судов два «новейших» украинских самолета — Ан-132D и Ан-178. Соответствующий приказ был опубликован на официальном портале украинской Государственной авиационной службы.

Всего в списке исключенных из реестра воздушных судов около 50 различных самолетов и вертолетов. Среди них и «новейшие» украинские самолеты Ан-132D и Ан-178. Причина исключения воздушных судов из реестра в том, что эти самолеты и вертолеты не имели сертификата летной годности в течение двух лет, а Госавиаслужба также в течение двух лет не имела никакого доступа к этим воздушным судам для того, чтобы осуществлять контроль за их летной годностью и эксплуатацией.

Напомним, что Ан-132 — это среднемагистральный грузовой самолет, который является модификацией советского Ан-32. Независимая Украина предполагала, что сможет строить этот самолет совместно с Саудовской Аравией, но в итоге сотрудничество не состоялось. При этом предполагалось, что Ан-132 станет первым самолетом компании «Антонов», который будет построен без российских комплектующих.

Что касается Ан-178, то это ближнемагистральный транспортный самолет на базе Ан-158. Также предполагалось, что это будет первый построенный на Украине самолет без российских комплектующих. Было создано только два самолета, включая опытную машину для статистических испытаний.