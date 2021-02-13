Брюссель, , 07:33 — REGNUM Власти Европейского союза приняли к сведению заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что Москва готова к разрыву отношений с ЕС, а также комментарии из Кремля на это заявление. Об этом заявил официальный представитель евросоюзной внешнеполитической службы Питер Стано.

Глава МИД России Сергей Лавров МИД России

Напомним, что министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что Россия в целом готова к разрыву отношений с Европейским союзом. Произойдет это в том случае, если Евросоюз и дальше будет вводить ничем не обоснованные санкции против России, особенно против российской экономики, а также будет грубо вмешиваться в российскую внутреннюю политику. При этом Лавров подчеркнул, что Москва не хочет этого разрыва и нацелена на конструктивный диалог, а также никогда не будет инициатором разрыва.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва никогда не выступит инициатором прекращения отношений с Евросоюзом. Песков посчитал, что заявление Лаврова было искажено рядом СМИ, которые якобы подали его так, что Россия сама будет инициатором разрыва отношений с Евросоюзом.

Но и Песков отметил, что Россия должна быть самодостаточной, обеспечивать свою безопасность в самых чувствительных стратегических областях, а также должна быть готова «национальной инфраструктурой заменить всё то, чего нас могут лишить».

Представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Сано заявил, что в Брюсселе слова Лаврова и Пескова приняли к сведению. Он пояснил, как ЕС хотел бы строить отношения с Россией.

«Мы хотим строить отношения с Россией на наших ценностях, на наших интересах, на уважении международного права и взятых на себя обязательств, к примеру, в рамках международных организаций», — сказал Сано.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, недавний визит главы евросоюзной дипломатии Жозепа Борреля в Москву закончился безрезультатно. Более того, вернувшись в ЕС, Боррель выступил в Европарламенте с довольно жесткой критикой России и заявил, что возможно введение новых санкций против РФ.