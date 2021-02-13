Киев, , 07:22 — REGNUM Сообщение с изображением площади Дурбар в столице Непала Катманду опубликовал на своей странице президент Украины Владимир Зеленский, поздравляя жителей Китая с Китайским Новым годом. Об этом 13 февраля пишет издание strana.ua.

Ошибку заметили подписчики украинского лидера. Публикацию удалили, а затем разметили новое сообщение без иллюстраций.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года офис президента Украины назвал столицей Канады город Торонто, перепутав его с Оттавой. В октябре того же года пресс-служба Зеленского перепутала Латвию с Литвой.

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