Анкара, , 06:58 — REGNUM Карту с указанием территорий, в том числе и российской, на которые Турция собирается расширить свое влияние к 2050 году показали 12 февраля в эфире турецкого телеканала TGRT.

Прогноз был подготовлен американским аналитическим центром Stratfor. Согласно представленному документу в зону влияния Турции должны попасть Крым, Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская и Астраханская области, республики Северного Кавказа, а также Калмыкия и части еще нескольких регионов РФ.

Кроме того, на карте выделены ряд балканских стран, государств Северной Африки, Ближнего Востока, Закавказья и Средней Азии.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2013 году несколько турецких СМИ представили карту «Новой Турции». По замыслу авторов территория страны должна увеличиться до границ Османской империи.

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