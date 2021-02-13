Вашингтон, , 07:50 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена решила пока не отменять введённые предыдущей администрацией таможенные пошлины на ввозимые из Европы вина, сыры и другие продукты питания. Об этом 12 февраля сообщает пресс-служба аппарата представителя США на торговых переговорах.

В сообщении говорится о том, что правительство США «согласно с тем, что в настоящее время нет необходимости пересматривать» тарифы, введённые в 2019 году администрацией президента Дональда Трампа. Вместе с тем, американское торгпредство продолжит рассмотрение действий, которые привели к введению пошлин.

Ранее с просьбой отменить данные тарифы к властям обратился американский ресторанный бизнес, потерпевший из-за пандемии нового коронавируса серьёзный ущерб. К этому же Вашингтон неоднократно призывают и европейские власти.

Напомним, что под американские ограничительные меры, введённые США в ответ на субсидирование странами ЕС корпорации Airbus, попали европейские производители летательных аппаратов. Пошлины также затронули поставки в США французских вин, шотландского виски и сыра из ряда стран ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, объёмы экспорта французских вин в 2020 году упали на 13,9% из-за пандемии коронавируса и введения пошлин на ввоз этих напитков в США администрацией Дональда Трампа.

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