Тегеран, , 10:18 — REGNUM 12 февраля сухопутные войска иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) успешно завершили военные учения в юго-западной провинции Хузестан. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Учения под кодовым названием «Пайамбар-э Азам 16 (Великий Пророк)» завершились рано утром 12 февраля после того, как воинские формирования достигли всех своих целей.

В военной игре участвовали различные подразделения КСИР, такие как пехота, спецназ, бронетанковые дивизии, артиллерия, ракетные и беспилотные подразделения, а также воздушно-десантные войска сухопутных войск.

По словам командующего сухопутными силами КСИР бригадного генерала Мохаммеда Пакпура, учения были направлены на оценку последних достижений и возможностей сил и техники, а также их оперативной мощи.

Вооруженные силы Ирана проводят регулярные военные учения в течение всего года. Иранские официальные лица неоднократно подчеркивали, что страна без колебаний укрепит свой военный потенциал, включая ракетную мощь, при этом оборонный потенциал Ирана никогда не будет предметом переговоров.