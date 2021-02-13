Тегеран, , 10:15 — REGNUM 12 февраля вице-президент Ирана по правовым вопросам Лая Джонейди заявила, что если дипломатические инициативы по репатриации иранских активов из Южной Кореи не сработают, Иран инициирует разбирательство в международном суде. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая перед журналистами IRNA, Джонейди отметила, что подготовительные работы для принятия юридических мер уже проведены. Отвечая на вопрос о замороженных иранских активах в США, она подчеркнула, что, несмотря на смену американской власти, нынешнее правительство по-прежнему участвует в исполнении приговоров против иранцев.

Она подчеркнула, что США также пытаются заблокировать иранские активы в Европе в попытке привести в исполнение вердикты своих внутренних судов против Ирана. Джонейди высоко оценила предъявленные американским судам обвинения в незаконном замораживании иранских активов в США, заявив, что в этой связи необходимо принять серьезные юридические и дипломатические меры.

Ранее глава Центрального банка Ирана (CBI) заявил, что южнокорейские чиновники пообещали освободить иранские активы, но не предприняли никаких практических шагов по выплате задолженности Исламской Республике.

«Исламская Республика Иран была лишена возможности использовать свои средства в корейских банках из-за сотрудничества соответствующих банков с США и максимального давления на Тегеран», — отметил глава ЦБ.