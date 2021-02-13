Тегеран, , 09:45 — REGNUM 12 февраля глава военной делегации Исламской Республики Иран (ИРИ) подчеркнул необходимость укрепления военно-морского сотрудничества между Ираном и Пакистаном на международных учениях «Аман-21», организованных пакистанскими военно-морскими силами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Делегация Генерального штаба вооруженных сил Ирана во главе с коммодором Арией Шафгатом Родсари в составе военно-морского флота Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и военно-морского флота встретилась в Карачи с командующим пакистанским флотом адмиралом Навидом Ашрафом.

Военный атташе Исламской Республики Иран полковник Мостафа Ганбарпур также присутствовал на встрече, которая состоялась на полях церемонии открытия седьмых многонациональных морских учений «Аман-2021».

Стороны рассмотрели последнее состояние ирано-пакистанского сотрудничества в области морской безопасности и подчеркнули необходимость активизации взаимодействия между военно-морскими силами двух стран.

Командующий пакистанским флотом счел важным присутствие иранской военной делегации на международных учениях. Стороны договорились расширить сотрудничество между двумя военно-морскими силами путем проведения совместных учений.