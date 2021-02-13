Тегеран, , 09:51 — REGNUM Иран рассматривает возможность импорта двух видов вакцин от COVID-19 из Индии и Китая в дополнение к импорту «Sputnik V» из России и совместному производству российской вакцины внутри страны к концу иранского календарного года (20 марта 2021 года), заявил представитель министерства здравоохранения Исламской Республики. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 12 февраля.

Дарья Драй © ИА REGNUM

Глава отдела по связям с общественностью министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур рассказал журналистам IRNA, что Иран рассматривает импорт вакцин «Bharat Biotech» и «Sinopharm» соответственно из Индии и Китая как в попытке Тегерана преодолеть пандемию COVID-19.

Он отметил, что импорт вакцины в страну требует разрешения Управления по контролю за продуктами и лекарствами, без такого разрешения ни одна вакцина не будет закупаться у зарубежных партнеров.

«Российский «Спутник V» получил лицензию», — сказал иранский чиновник, подчеркнув, что некоторые другие компании направили свои документы на оценку Квалификационной комиссии по лекарственным средствам и биологическим материалам Управления по контролю за продуктами и лекарствами Ирана (IFDA).