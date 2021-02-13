Тегеран, , 10:09 — REGNUM 12 февраля спикер парламента Ирана Мохаммад Бакер Калибаф подчеркнул необходимость расширения дружественных связей и сотрудничества между Пекином и Тегераном. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Калибаф направил отдельные послания председателю постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу и главе Консультативного собрания Китайской Народной Республики Ван Яну, поздравляя их с праздником китайского Нового года.

Иранский чиновник призвал к развитию взаимного сотрудничества в различных областях, выразив благодарность за проведение конструктивных онлайн-переговоров в последние дни. Он указал на общую убежденность парламентов обеих стран в активизации дружественного сотрудничества в различных областях, что также является одним из главных принципов внешней политики Ирана.

По словам спикера, иранский парламент поддерживает любые усилия по укреплению и расширению стратегических отношений между Пекином и Тегераном. Калибаф также выразил уверенность, что расширение сотрудничества откроет новую главу во взаимном сотрудничестве.

По случаю китайского Нового года он пожелал здоровья, счастья и процветания дружественному китайскому правительству и народу.