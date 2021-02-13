Тегеран, , 10:01 — REGNUM 11 февраля официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде осудил нападение на конвой ООН в Афганистане. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 12 февраля.

Хатибзаде выразил сочувствие семьям погибших и сожаление в связи с тем, что насилие в Афганистане достигло очень опасной стадии. Он подчеркнул, что страна подвергается всё большему росту насилия и ухудшению ситуации в области безопасности, если международное сообщество, страны региона и все ответственные должностные лица в Афганистане не уделят должного внимания такой ситуации.

Он выразил надежду, что обстановка в соседней стране в ближайшее время улучшится благодаря усилиям международного сообщества и афганских властей. Хатибзаде также призвал все соответствующие афганские стороны сесть за стол переговоров и проложить путь для обеспечения безопасности в Афганистане.

Напомним, что ранее на дороге Кабул-Джалалабад был обстрелян конвой ООН. Афганистан переживает рост насилия и ухудшение условий безопасности.