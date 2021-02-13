Вашингтон, , 05:30 — REGNUM Супруга бывшего президента США Дональда Трампа Меланья Трамп 12 февраля объявила о создании своей новой организации — «Офиса Меланьи Трамп». Об этом сообщается в первой записи на странице организации в социальной сети Twitter, скопированной ею на собственной странице.

«Меланья Трамп объявляет об открытии «Офиса Меланьи Трамп», — говорится в сообщении.

По информации телеканала CNN, деятельность «Офиса Меланьи Трамп» будет направлена на помощь детям и продолжит информационно-просветительскую инициативу бывшей первой леди США Be Best («Будь лучше»).

Штаб-квартира «Офиса Меланьи Трамп» будет находиться в городе Палм-Бич (штат Флорида).

Как сообщало ИА REGNUM, о жизни экс-президента США Дональда Трампа без социальных сетей рассказал его старший советник Джейсон Миллер.

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