Кито, , 05:05 — REGNUM В Эквадоре Национальный избирательный совет (НИС) пересчитает голоса на президентских выборах в 17 из 24 провинций страны. Об этом со ссылкой на главу НИС Диану Атамаинт 12 февраля сообщает газета El Comercio.

«В провинции Гуаяс будут пересчитаны 100% голосов. Ещё в 16 провинциях будут пересчитаны 50% голосов», — заявила Атамаинт, видеозапись выступления которой газета опубликовала на своей странице в социальной сети Twitter.

Переговоры двух кандидатов на пост президента Эквадора Яку Переса от левого «Движения за многонациональное единство Пачакутик» и Гильермо Лассо от правоцентристского «Движения CREO» прошли 12 февраля при посредничестве НИС и в присутствии международных наблюдателей. По официальным данным, Лассо вышел во второй тур с минимальным перевесом, набрав 19,74% голосов, против 19,38% голосов у Переса. При этом Перес в ходе подсчёта лидировал до последнего момента, а разница между ними в итоге составила менее 34 тысяч.

Напомним, что фаворитом выборов в первом туре с 32,7% голосов стал Андрес Араус, представляющий левоцентристскую коалицию «Союз ради надежды».

Как сообщало ИА REGNUM, кандидат в президенты Эквадора Яку Перес из политической организации «Движение за многонациональное единство Пачакутик» заявил о фальсификациях на выборах президента страны.

Читайте ранее в этом сюжете: Кандидат в президенты Эквадора заявил о фальсификациях на выборах