Вашингтон, , 04:44 — REGNUM Госдепартамент США 12 февраля рекомендовали гражданам страны отказаться от поездок в Мьянму из-за сложившейся в стране ситуации. Об этом говорится в распространённом заявлении американского внешнеполитического ведомства.

«Не совершайте поездок в Мьянму из-за COVID-19, а также гражданских беспорядков и вооружённых конфликтов», — отмечается в тексте заявления. По мнению Госдепа, в стране будут продолжаться протесты и демонстрации против того, что военные «арестовали и свергли избранных должностных лиц правительства».

Напомним, что внешнеполитическое ведомство рекомендовало гражданам США пересмотреть возможные поездки в Мьянму ещё в августе прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, полицейские Мьянмы открыли стрельбу для разгона протеста против захвата власти военными в стране, которая проходила около университета в городе Моламьяйне.

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