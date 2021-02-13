Вашингтон, , 04:11 — REGNUM Очередное заседание в рамках процесса по импичменту экс-президенту США Дональду Трампу пройдет в Сенате 13 февраля в 10:00 по местному времени (18:00 по московскому), заявил лидер демократов в верхней палате законодательного органа Чак Шумер в ходе беседы с журналистами.

«В рамках заседания объявляется перерыв до 10:00 завтрашнего дня, субботы, 13 февраля», — заявил он.

При этом сенаторы заявили, что у них закончились вопросы как для стороны обвинения, так и для стороны защиты. Ожидается, что итоговое голосование по импичменту состоится до конца текущей недели.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее адвокаты бывшего президента США Дональда Трампа изложили свою позицию в Сенате на слушаниях по импичменту. Источники телеканала CNN утверждают, что экс-глава Белого дома остался доволен их выступлением.

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