Вашингтон, , 03:54 — REGNUM Граждане США Питер Тейлор и его отец Майкл Тейлор обратились в Верховный суд США с просьбой отложить экстрадицию в Японию, где их подозревают в организации побега экс-главы альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона. Это следует из материалов, 12 февраля опубликованных в электронной базе суда.

Госдепартамент США в 2020 году поддержал экстрадицию Тейлоров в Японию. В конце января 2021 года окружной суд в штате Массачусетс отклонил прошение отца и сына об отмене этого решения. Тейлоры намерены оспорить вердикт массачусетского суда в апелляционном суде, но тот отказался приостановить процесс экстрадиции до завершения разбирательства.

В настоящее время Тейлоры добиваются того, чтобы Верховный суд США отменил данное постановление — приостановил их выдачу властям Японии как минимум до конца рассмотрения дела в апелляционном суде. Ранее предполагалось, что Тейлоров могут выдать Японии уже на этой неделе.

Как сообщало ИА REGNUM, подозреваемые в организации побега из Японии экс-главы альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона отец и сын Тейлоры, ранее задержанные в США, решением суда оставлены под стражей.

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