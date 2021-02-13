Вашингтон, , 03:46 — REGNUM Примерно 54% американцев не хотят, чтобы бывший президент США Дональд Трамп оставался в политике, выяснил телеканал CNBC в ходе проведённого опроса.

Исследование проводилось путём интернет-опроса в период со 2 по 7 февраля — за несколько дней до суда по делу об импичменте Трампа.

Больше половины респондентов ответили, что хотели бы, «чтобы Трамп ушёл из политики навсегда». Такой шаг поддержали бы 81% опрошенных из числа демократов, только 26% республиканцев и 47% не относящих себя к сторонникам какой-либо партии.

С другой стороны, 74% граждан, считающих себя сторонниками Республиканской партии, хотели бы активного участия Трампа в политической жизни страны, а 48% респондентов сказали, что бывший президент должен быть главой партии.

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