Москва, , 03:18 — REGNUM Подлоги стали сущностью внутренней политики США. Об этом 13 февраля написал председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

По словам сенатора, все несогласные с этим подвергаются в стране цензуре.

«Именно подлоги стали сутью внутриполитической жизни страны. Плюс блокировки всех, кто не согласен играть в такую игру и не хочет делать вид, что это и есть демократия», — отметил он.

Так, парламентарий оценил ход процесса по импичменту бывшего главы Белого дома Дональда Трампа в Сенате США. Пушков добавил, что противники экс-президента используют любые приемы, чтобы дискредитировать его.

«В США продолжаются фальсификации, манипуляции и подлоги: демократы «редактируют» и искажают обращение Трампа к демонстрантам, чтобы обвинить его в призывах к мятежу», — считает сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января Алексей Пушков написал, что среди американских граждан будет всё больше усиливаться разочарование в отношении новой администрации США во главе с президентом Джо Байденом.

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