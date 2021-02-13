Мехико, , 02:52 — REGNUM Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор поприветствовать решение президента США Джо Байдена отменить начатое экс-главой Белого дома Дональдом Трампом строительство стены на американо-мексиканской границе. Об этом глава Мексики заявил в ходе пресс-конференции.

«Этому событию мы очень рады, потому что стену ведь строили еще совсем недавно… Так что это исторический шаг», — заявил он.

Также Лопес Обрадор поприветствовал план Байдена по созданию визовой системы для мигрантов из Мексики и Центральной Америки.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля президент США Джо Байден отменил финансирование строительства стены на границе с Мексикой. Также он отменил режим чрезвычайной ситуации, введенных его предшественником Дональдом Трампом на южной границе США.

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