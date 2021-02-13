Североморск, Мурманская область, , 02:49 — REGNUM Экипаж большого десантного корабля (БДК) проекта 11 711 «Пётр Моргунов», прибывшего на Северный флот (СФ) ВМФ России две недели назад, завершает курс базовой подготовки к выходу в море. Об этом 12 февраля сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

В конце февраля экипаж БДК сдаст в пункте базирования в Североморске первую задачу курса боевой подготовки — подготовку корабля к бою и походу. Проверочной комиссии штаба бригады десантных кораблей Кольской флотилии разнородных сил будет продемонстрировано выполнение всех необходимых подготовительных нормативов. Также будут проведены учения «по борьбе за живучесть и непотопляемость корабля во время стоянки в базе».

Отмечается, что ранее «Пётр Моргунов» провёл в Кольском заливе плановые мероприятия по замеру физических полей.

«Экипаж БДК «Пётр Моргунов» под командованием капитана 2 ранга Вячеслава Соловьёва приступил к боевой подготовке сразу по прибытии в главную базу Северного флота — Североморск, после кратковременного отдыха от межфлотского перехода», — говорится в сообщении. Уже в ближайшее время ему будут поставлены учебно-боевые задачи в Баренцевом море.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря большой десантный корабль проекта 11 711 «Пётр Моргунов» был официально передан в состав ВМФ России.

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