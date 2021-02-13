Нью-Йорк, США, 13 февраля 2021, 02:36 — REGNUM Решение США исключить хуситское движение «Ансар Аллах» из американского списка террористических организаций позитивно оценивают в руководстве ООН. Об этом заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик 12 февраля на пресс-конференции.
По его словам, этот шаг должен помочь мирному урегулированию в Йемене.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти США исключат движение «Ансар Аллах» из своего списка террористических организаций 16 февраля.
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