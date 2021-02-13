Вашингтон, , 02:35 — REGNUM Выступление адвокатов экс-президента США Дональда Трампа на процессе по импичменту 12 февраля понравилось бывшему главе Белого дома больше, нежели предыдущее. Это утверждает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, Трамп смотрел выступление своих юристов, находясь в своем поместье в штате Флорида. Утверждается, что экс-президент США был разочарован резким контрастом между уровнем выступлений адвокатов на первом заседании и на заседании 12 февраля. Якобы Трамп считает, что юристы упустили ряд возможностей, в частности, не стали приводить фото — или видеоматериалы.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля адвокаты экс-президента США Дональда Трампа в ходе заседания в Сенате изложили аргументы против импичмента бывшему главе государства. В своем 3,5-часовом выступлении юристы утверждали, что сам процесс импичмента неконституционен.

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