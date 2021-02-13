Лондон, , 02:10 — REGNUM Непрерывный отток военнослужащих из британской армии приводит к печальным результатам — к 2021 году ситуация в обороноспособности Великобритании стала «катастрофической», пишет 12 февраля газета Daily Mail со ссылкой на отчёт министерства обороны страны.

По мнению авторов отчёта, молодые люди не желают идти в армию, нехватка личного состава наблюдается уже несколько лет, а содержание военнослужащих остаётся по-прежнему плохим.

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Сухопутным войскам Великобритании, говорится в публикации, требуется 15 тыс. солдат, но сейчас в ней насчитывается только 11 тыс. военнослужащих. По мнению полковника Ричарда Кемпа, такая армия слишком мала, чтобы обеспечить полноценную обороноспособность Королевства.

Добавим, о проблемах в британской армии СМИ сообщают с 2017 года. Уже в 2019 году британское правительство называло сложившуюся ситуацию «кризисом», однако действенных шагов за два года предпринято не было.

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