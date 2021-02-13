Вашингтон, , 02:04 — REGNUM Разрешение ситуации с ядерной программой КНДР является делом «высокой важности» для Госдепа США, заявил представитель ведомства Нед Прайс в ходе пресс-конференции.

По его словам, администрация президента США Джо Байдена намерена пересмотреть политику в отношении Северной Кореи.

«Северная Корея продолжает свои разработки ядерных и баллистических ракет, что делает эту ситуацию приоритетным вопросом для Соединенных Штатов», — заявил он.

При этом, отмечает Прайс, команда Байдена намерена вести переговоры с КНДР с позиции силы. Тем не менее конкретные меры представитель американского Госдепа назвать отказался.

Как сообщало ИА Регнум, 12 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с главой МИД Южной Кореи Чон Ый Ёном. Они договорились о более тесном сотрудничестве для денуклеаризации на Корейском полуострове.

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