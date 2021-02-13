Гаага, Нидерланды, , 02:11 — REGNUM Прокурором Международного уголовного суда (МУС) на следующие девять лет избран представитель Великобритании Карим Хан. Это следует из объявленных 12 февраля результатов второго тура голосования Ассамблеи стран — участниц Римского статута МУС.

Второй тур голосования состоялся после того, как в первом туре ни один кандидат не смог получить требуемые для победы 62 голоса. Во втором туре за кандидатуру Хана проголосовали 72 государства.

Конкуренцию Хану составили представитель Ирландии Фергал Гейнор (42 голоса), Испании Карлос Кастресана (пять голосов) и Италии Франческо Ло Вой (три голоса).

Хан до нового назначения являлся помощником генерального секретаря ООН и главой Следственной группы ООН по привлечению к ответственности за преступления, совершённые террористической организацией «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке (ЮНИТАД).

Напомним, что в 2016 году президент РФ Владимир Путин подписал указ о неучастии России в Римском статуте Международного уголовного суда.

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