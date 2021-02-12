Вашингтон, , 23:34 — REGNUM Выдачи основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Вашингтону будет добиваться нынешнее американское руководство, пишет 12 февраля The New York Times.

Об этом сообщил представитель американской генпрокуратуры. «Мы продолжаем добиваться экстрадиции», — заявил он.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ассанж, преследуемый Соединёнными Штатами за его публикации о роли Вашингтона в «арабской весне» и другие материалы, показывающие американское руководство не в лучшем свете, находится в лондонской тюрьме.

Суд в Лондоне отказался экстрадировать журналиста в Штаты из-за неустойчивости его психологического состояния. Добавим, что здоровье Ассанжа подорвано длительным пребыванием взаперти: сначала в посольстве Эквадора, затем — в тюрьме Лондона.

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