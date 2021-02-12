Москва, , 22:38 — REGNUM Правительство России внесло изменения в список украинских компаний, в отношении которых введены ответные экономические санкции. Соответствующее постановление подписал 11 февраля премьер-министр Михаил Мишустин.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Согласно документу, размещённому на официальном интернет-портале правовой информации, санкционный список расширен до 84 юридических лиц.

В частности, ограничительные меры введены в отношении ООО «Донмар», ООО «Краншип», ООО «Максима Металл Сервис», ПАО «Полтавский агроагрегатный завод», ООО «Солар Стальконструкция», ООО «Трансшип».

Напомним, в конце января президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о расширении санкций в отношении российских физических и юридических лиц.